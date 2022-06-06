Украина создала лагерь для военнопленных, не подлежащих обмену

Министр юстиции Украины Денис Малюська в понедельник, 6 июня, заявил, что в одной из западных областей страны организован специальный лагерь для содержания российских военнопленных, не подлежащих обмену в ближайшее время, – сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Малюська, в частности, заявил: «Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену. Военнопленные, которые только недавно попали в плен или которые могут быть обменяны в ближайшее время, распределены по учреждениям министерства юстиции Украины по всей территории страны».

«Что касается условий содержания российских военнопленных, они соответствуют нормам Женевской конвенции», – заявил глава украинского минюста.

Киев, Иван Бабурин

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