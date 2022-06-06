На Украине предложили конфисковать российские культурные центры в Европе

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в понедельник, 6 июня, заявил, что предлагает компенсировать ущерб украинской культуре от специальной военной операции за счет стоимости российских культурных центров в Европе, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона сказал: «Мы проводим сейчас подсчет этих убытков. Я думаю, что справедливой была бы компенсация за счет репараций России. Например, такая идея: у России много культурных центров в Европе. Один из вариантов: почему бы не отправить стоимость этих центров на компенсацию убытков украинского культурного наследия?»

По словам Ткаченко, на сегодня на Украине «повреждено около 130 церквей, преимущественно православных. Всего в стране пострадало 375 памятников культурного наследия».

Киев, Иван Бабурин

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