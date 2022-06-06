Зеленский хочет, что б Украина оставалась «в топах мирового внимания»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видообращении в понедельник, 6 июня, заявил, что нужно сделать все, что б Украина оставалась в «мировых топах», – сообщают украинские СМИ.

Зеленский, в частности, сказал: «Журналисты, политики и бизнесмены должны сделать все, чтобы Украина оставалась в топах мирового внимания».

Кроме рассказа о своем желании продолжать делать Украину самой популярной страной в мире, Зеленский сообщил, как снова просил вооружение у европейских лидеров.

«Говорил с премьером Британии Джонсоном, рассказал ему об опасностях на Донбассе и на юге. Благодарен за то, что он готов дать Украине то вооружение, которое нам нужно. Говорил с президентом Польши Дудой о военной помощи и о вопросе статуса кандидата в ЕС для Украины. Этот вопрос – не только о нас, но и о том, есть ли вообще у ЕС будущее», – рассказал украинцам Владимир Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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