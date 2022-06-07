Правительство Украины поддержало легализацию марихуаны

Кабинет министров Украины во вторник, 7 июня поддержал законопроект о легализации марихуаны в медицинских и промышленных целях, – сообщают украинские СМИ.
Законопроект, поддержанный правительством Украины называется «О регулировании оборота конопли в медицинских, промышленных целях, научно-технической деятельности и для доступа пациентов к необходимому лечения онкологических заболеваний и ПТСР».
Кабмин Украины предлагает установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе конопли.
В свою очередь, украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко в частности, заявил, что «медицинский каннабис не будет конкурировать с уличным, потому что содержит лишь канабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления».
«Зато такая «травка» служит отличным болеутоляющим», – заявил глава минздрава Украины.
Напомним, что еще в июне прошлого года медицинский комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию марихуаны, тогда попытка провалилась.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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