Правительство Украины поддержало легализацию марихуаны

Кабинет министров Украины во вторник, 7 июня поддержал законопроект о легализации марихуаны в медицинских и промышленных целях, – сообщают украинские СМИ.

Законопроект, поддержанный правительством Украины называется «О регулировании оборота конопли в медицинских, промышленных целях, научно-технической деятельности и для доступа пациентов к необходимому лечения онкологических заболеваний и ПТСР».

Кабмин Украины предлагает установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе конопли.

В свою очередь, украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко в частности, заявил, что «медицинский каннабис не будет конкурировать с уличным, потому что содержит лишь канабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления».

«Зато такая «травка» служит отличным болеутоляющим», – заявил глава минздрава Украины.

Напомним, что еще в июне прошлого года медицинский комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию марихуаны, тогда попытка провалилась.

Киев, Иван Бабурин

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