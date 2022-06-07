На Украине создается Совет по дерусификации

Министерство культуры Украины во вторник, 7 июня, сообщило, что ведомством инициировано формирование совещательного органа, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации.

В Telegram-канале украинского минкульта сообщается: «Мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа – Совета при министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации».

В культурном ведомстве Украины также заявляют, что вышеозначенные процессы должны «проходить цивилизованно» – теперь местные власти будут согласовывать с новым органом демонтаж памятников и других объектов.

«Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с Советом», – говорится в сообщении министерства культуры Украины.

Киев, Иван Бабурин

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