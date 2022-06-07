В Киеве создали Бориса Джонсонюка

Киевское кафе под названием «Завертайло» создало десерт в честь премьер-министра Великобритании и назвало его «Борис Джонсонюк», – сообщает украинское издание Страна.ua.

В описании десерта говорится: «Созданный на основе английского яблочного пирога и очаровательной прически нашего любимца, десерт посвящается британским друзьям с благодарностью за их поддержку в войне против России. Тесто для круассанов, ванильный заварной крем, печеные яблоки, итальянское безе и последний штрих – шарик ванильного олдскульного мороженого».

Киев, Иван Бабурин

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