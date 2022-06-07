В киевском руководстве заговорили о расколе в армии

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во вторник, 7 июня, заявил о начале раскола в вооруженных силах Украины, – сообщает ютуб-канал Фейгин.Live*.

В эфире ютуб-канала Арестович сказал следующее: «Сейчас в армии начался раскол – точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпались морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца... Нам сейчас нужны люди-стайеры, способные бежать равномерно и долго марафонский забег».

«Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго» – заявил также советник главы Офиса президента Украины.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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