Украина прекращает экспорт газа и угля

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении во вторник, 7 июня заявил, что необходимо временно прекратить экспорт газа и угля.

«Из-за войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан. Правительство создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством и энергокомпании. Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля», – сказал в своем видеообращении Зеленский.

Кроме того, президент Украины проинформировал, что он поставил правительству задачу, чтобы тарифы на газ и тепло в следующем отопительном сезоне не изменились.

«Местная власть отвечает за тепло и тарифы», – заявил украинский лидер.

Отметим, что ранее во вторник, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что добыча угля на государственных шахтах Украины с конца февраля сократилась примерно на 30%.

Киев, Иван Бабурин

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