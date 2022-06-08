Украина арестовала более 400 российских ж.д. вагонов с товарами в них

Генеральная прокуратура Украины в среду, 8 июня, сообщила, что арестовала 420 российских и белорусских железнодорожных вагонов общей стоимостью 600 млн. гривен. При этом товаров в них было на 130 миллионов гривен, – сообщают украинские СМИ.

В Офисе украинского генпрокурора заявили: «В целях обеспечения сохранения указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 600 млн. грн. (1 млрд. 200 млн.руб.). В настоящее время товарно-материальные ценности – удобрения и металлические катанки на сумму свыше 130 млн. грн. (269млн.руб) уже переданы в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов)».

Киев, Иван Бабурин

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