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NewDayNews.ru

Четверг, 9 июня 2022, 00:07 мск

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Зеленский предложил американскому миллиардеру заняться разминированием Одесской области

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 июня, во время встречи в Киеве с американским бизнесменом Говардом Баффеттом предложил ему заняться разминированием Одесской области, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Вместе с американским бизнесменом Говардом Баффеттом обсудили помощь, которая будет ценной для нашей страны. Предложил присоединиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержке наших людей, разминированию и реформе школьного питания».

Говард Баффетт – старший сын американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта. Фонд Говарда Баффетта поддерживает проекты по охране природных и водных ресурсов, сельскому хозяйству, здоровому питанию и др.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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