В ДНР заявили о начале боев за Славянск

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил в своем телеграм-канале о начавшихся боях за город Славянск.

В сообщении говорится, что силы ДНР, ЛНР и России в ходе военной спецоперации к настоящему времени взяли под контроль 231 населенный пункт в Донецкой народной республике, включая Святогорск и Татьяновку.

«Идут бои за Славянск», – отмечается в заявлении штаба теробороны ДНР.

В штабе подчеркнули, что украинские силы продолжают занимать гражданскую инфраструктуру в городе, используя население в качестве «живого щита». Часть бойцов ВСУ и нацбатов пытается сбежать из региона, вступая в стычки со своими же сослуживцами.

Россия начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса от украинской агрессии 24 февраля после просьбы руководства ЛДНР о помощи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины. Российские власти неоднократно подчеркивали, что цели военной операции будут обязательно достигнуты.

Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ несут значительные потери в Донбассе.

Москва, Наталья Петрова

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