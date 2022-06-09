Зеленский вел персональные санкции в отношении Путина, Мишустина, Шойгу и других руководителей России

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 июня, подписал указ о персональных санкциях в отношении президента России Путина, председателя правительства, Михаила Мишустина, Сергея Шойгу и других представителей руководства РФ.

В указе Зеленского, опубликованном на сайте офиса президента: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

В приложении к указу украинского лидера прилагается список тех, в отношении кого вводятся санкцию, среди которых, кроме президента и главы кабинета министра России, значатся Срегей Шойгу, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Владимир Колокольцев и другие. Всего в списке значатся 35 имен.

В указе отмечается, что санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Также, Зеленский ввел санкции против руководства 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ, МФТИ и СПбГУ.

Киев, Иван Бабурин

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