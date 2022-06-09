Мэр Киева Кличко собирается осквернить Бабий Яр

В украинских пабликах социальных сетей активно обсуждается инициатива мэра Киева Виталия Кличко о создании на мемориале в Бабьем Яру захоронений неонацистов, уничтоженных на Донбассе, – сообщают украинские СМИ.

Некоторые пользователи, комментируя предложения Кличко, прямо пишут, что киевский мэр своей инициативой готов «осквернить память убитых немецкими нацистами в Бабьем Яру десятков тысяч евреев».

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 9 июня, выступил за устройство в столице военного кладбища для «почетных захоронений» погибших на фронте защитников Украины.

По словам Кличко, столичные власти намерены обратиться к правительству Украины с просьбой о создании в Киеве военного кладбища. Его предлагают обустроить рядом с урочищем Бабий Яр. Киев готов взять на себя все расходы, – пишет Страна.ua.

Киевский градоначальник, в частности, сказал: «Необходима также поддержка на национальном уровне, в вопросах документального сопровождения, возможно, даже принятие отдельного закона по этому вопросу. Убежден, Киев должен воплотить этот проект совместно с государством».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»