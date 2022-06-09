В Киеве открылась ночлежка для представителей ЛГБТ

Место для ночлега представителей ЛГБТ-сообщества и их родственников появилось в столице Украины Киеве. Создателем приюта для геев и лесбиянок стала общественная организация KyivPride, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщили организаторы приюта, он предназначен для тех, кто едет через Киев транзитом, а также тех, кто нуждается в жилье и у кого нет возможности остановиться за деньги. Проживать в центре можно бесплатно, максимальный срок размещения – 14 суток. Перед приездом нужно заранее заполнить специальную анкету, положительный или отрицательный ответ, на которую должен будет прийти в течение 24 часов.

Киев, Иван Бабурин

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