Киевлян призвали к бдительности

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в четверг, 9 июня, призвал к бдительности жителей Киева из-за информации о повторном наступлении российских войск на украинскую столицу, – сообщает Страна.ua.

В своем Telegram Кулеба написал: «В настоящее время в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион.В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных.Однако все мы должны быть бдительными: потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного состояния».

Следует отметить, что подтверждать или опровергать информацию о возможности повторного наступления российских войск на Киев глава областной военной администрации не стал.

В свою очередь, как сообщает BBC, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Одной из главных причин больших потерь Подоляк назвал отсутствие паритета между возможностями РФ и Украины.

«Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем. В частности, Украине необходимо до 300 реактивных систем», – заявил советник главы офиса президента Украины.

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери Украины составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»