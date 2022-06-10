Британский министр обороны считает, что Украина может «вытеснить Россию из Донбасса»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу,10 июня, заявил, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса.

«Мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса. Украина противостоит превосходящим силам противника. Но мы видим, что российский режим на грани коллапса, по крайней мере, в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас тоже на грани истощения», – заявил глава британского минобороны

Сообщается, что Зеленский поблагодарил Британию за санкции и военную поддержку. Президент Украины в ходе встречи сказал: «Оружие, финансы, санкции – три вещи в которых показывает свое лидерство Британия».

Киев, Иван Бабурин

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