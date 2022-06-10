Бывший высокопоставленный украинский силовик задержан в Сербии с бриллиантами и большой суммой наличных долларов

Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов задержан в Сербии, – сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, Наумов пытался перевезти через границу €600 тысяч наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы. Его сопровождал гражданин Германии Александр Акст, которого тоже был задержан.

Оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов, что по сербскому законодательству грозит до 12 лет тюрьмы.

Страна.ua пишет, что Андрей Наумов считался правой рукой нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Однако в 2021 году попал в скандал с крышеванием контрабанды (в частности, фирм упомянутого выше Акста) и был уволен.

Издание отдельно отмечает, что экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ покинул Украину за считанные часы до начала военной спецоперации России. Против него украинские правоохранители расследуют дело по статье «государственная измена».

Киев, Иван Бабурин

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