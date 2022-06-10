В руководстве Украины похвалили Россию за грамотную гуманитарную политику на освобожденных территориях

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в пятницу, 10 июня заявил, что Россия проводит более грамотную гуманитарную политику, чем Украина, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Сообщается, что в беседе с блогером Марком Фейгиным* Арестович сказал, что на занятых территориях российские власти сохраняют украинский язык в качестве государственного и только после референдума могут изменить этот статус.

«Мы понимаем, что это фикция, но она играет в этой войне огромную роль», – заявил Арестович.

Кроме того, советник главы Офиса украинского президента сказал, что Украина проиграет войну, если откажется от культурного разнообразия.

«У нас в Украине многие хотят построить большую страну с маленькой культурой. Маленькая культура – это та, которая годится для маленького моноэтничного государства типа Венгрии, но Украина не такая страна. У нас поликультурная страна, какая ни была бы война, каким не было бы желание забыть как можно больше русских слов», – заявил Арестович.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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