Украинские мошенники выманивают у своих сограждан деньги за «освобождение из плена»

Служба безопасности Украины (СБУ), в воскресенье, 12 июня заявила, что задержала мошенников, которые обманом выманивали деньги у родных и близких военнослужащих ВСУ, предлагая «помощь» в вызволении из плена, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На своей странице в одной из соцсетей пресс-служба СБУ сообщает: «Злоумышленников разоблачили в Запорожье. Расценки аферистов за «помощь» разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников. Так, за телефонный разговор с «пленным» требовали 10-50 тысяч гривен. Перевозка тела погибшего – до 10 тысяч гривен. Освобождение из «плена» – 50-200 тысяч гривен».

Киев, Иван Бабурин

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