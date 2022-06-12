В руководстве Украины допустили возможность совместного с Россией наступления на Европу

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в воскресенье, 12 июня в эфире на ютуб-канале «Фейгин Live»* объяснил, почему Запад должен поставлять Киеву больше оружия, – сообщает Sputnik – Ближнее зарубежье.

Аргументируя необходимость увеличения поставок западных вооружений на Украину, в эфире «Фейгин Live»* Арестович сказал: «Допустим, если Путин победит. И к полуторамиллионной российской армии присоединится еще 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И все это тогда поедет в Европу. И где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз Украины и России, если таковой случится. Да плюс еще Беларусь?»

«Союз Украины и России»? Из уст представителя Киева звучит особенно любопытно», – комментируют пользователи соцсетей.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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