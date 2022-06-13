На Украине огласили весь список необходимого им оружия

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 13 июня, назвал объем вооружений, который нужен от Запада, чтобы закончить войну, – сообщают украинские СМИ.
В своем Twitter-аккаунте Подоляк написал: «Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну, нам необходим паритет в вооружении: 1000 гаубиц 155-мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов».
Следует отметить, что советник украинского министра обороны Юрий Сак ранее в понедельник сообщил, что на сегодняшний день Украина получила только 150 гаубиц, то есть, почти в десять раз меньше, желаемого.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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