Зеленский обратился за помощью к американским евреям

Президент Украины Владимир Зеленский, в видеоролике с обращением к участниками американского еврейского комитета American Jewish Committee Global Forum в понедельник, 13 июня, призвал американских евреев способствовать усилению санкций против России и ускорению поставок оружия, – сообщают СМИ.

В своем видеообращении, размещенном в аккаунте украинского президента в одной из соцсетей, Зеленский говорит: «Подготовил обращение к Американскому еврейскому комитету. Сегодня в Нью-Йорке начался глобальный форум, организованный комитетом. Это одна из наиболее влиятельных структур, которая очень помогает продвигать решения для нашей защиты».

Также в видеоролике главы Украины говорится: «Российские ракеты били по Бабиному Яру в Киеве. Российская артиллерия повредила Минору в Дробицком Яру. Откровенно антисемитские высказывания главы МИД России стали причиной скандала мирового уровня. Нам необходимо мощное наступательное оружие, без которого война лишь затягивается и увеличивается количество жертв».

Киев, Иван Бабурин

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