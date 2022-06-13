Правительство Украины приняло постановление № 666

Правительство Украины в понедельник, 13 июня, приняло постановление за номером 666, согласно которому запрещается экспортировать уголь и мазут «украинского происхождения», – сообщают украинские СМИ.

В постановлении №666, опубликованном на сайте правительства Украины говорится: «Нулевые квоты установлены на: топливо жидкое (мазут); уголь каменный, антрацит;брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля); газ природный украинского происхождения».

Киев, Иван Бабурин

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