На Украине готовятся запретить переводы иностранной литературы на русский язык

В Верховной Раде Украины во вторник, 14 июня, зарегистрирован законопроект «О запрете современной литературы авторства граждан РФ и о запрете издания переводов иностранных книг на русском языке», – сообщают украинские СМИ.

Комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады сообщает, что целью законопроекта является «перекрыть влияние «русского мира» на украинское книгоиздание и книгораспространение как извне, так и внутри страны».

В основных положениях законопроекта говорится о запрете импорта книг и прекращении продаж ранее ввезенных книг из России и Беларуси, а также о запрете на печать и ввоз современных произведений авторства граждан РФ.

В новом законопроекте также предусмотрена норма о том, что книги на Украине теперь могут издаваться только на украинском языке, а также на языках ЕС и коренных народов Украины.

«На русском языке (и других языках не ЕС) могут издаваться только оригиналы произведений, но не их переводы, – говорится в законодательной инициативе комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной рады .

Напомним, что в начале мая сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины работает над изъятием русской литературы из библиотечных фондов. Ее планируют заменить украиноязычной литературой и книгами украинских издательств.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»