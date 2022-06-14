Зеленский пообещал Западу не обстреливать территорию России из их оружия

Президент Украины Владимир Зеленский выступая по телемосту на пресс-конференции перед датскими журналистами во вторник, 14 июня, заявил, что Киев не намерен обстреливать территорию России, если получит от стран Запада оружие с большой дальностью поражения, – сообщает ТАСС со ссылкой на видеозапись, размещенную в Telegram-канале Офиса президента Украины.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина начать обстрелы целей на территории России, если бы Запад передал Киеву оружие, имеющее дальность поражения более 100 км, Зеленский сказал: «Нет», давая понять, что имеет в виду обстрелы гражданских целей.

Украинский лидер сказал журналистам, что на Украине есть районы, где места сосредоточения украинских войск находятся на расстоянии более 100 км от мест сосредоточения российских войск.

«Нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию, а значит, оружие, которое работает на такую дистанцию, на такое расстояние. У нас достаточно оружия, но у нас недостаточно оружия, которое действует на ту дистанцию, какая нам нужна, чтобы преодолеть преимущество в технике Российской Федерации», – заявил Зеленский.

Следует отметить, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол во время сессии на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.во вторник, 14 июня, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты хотят контролировать удары украинской реактивной артиллерии.

«Мы поделимся с украинцами тем, что им так необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, чтобы они выбирали», – сообщил Кол и добавил, что украинские военные уже проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Следует напомнить, что ранее Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.

Киев, Иван Бабурин

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