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Среда, 15 июня 2022, 00:31 мск

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В Киеве считают, что Запад ослабил давление на Россию

Фото: РИА «Новый День»

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во вторник, 14 июня, заявил, что Запад смягчил свою позицию в отношении России, – сообщает ютуб-канал «Фейгин live»*.

В эфире ютуб-канала Арестович объяснил смену позиции Запада тем, что «его внутреннее сопротивление уперлось в потолок своих санкционных возможностей».

«Основную ставку Запад делает на экономическое оружие, а не собственно на войну. Страны НАТО понимают, что не в состоянии обеспечить необходимый Украине поток вооружений. Гонка вооружений с Россией оказалась сложнее и дороже, чем представлялось поначалу», – так Арестович объяснил причины ослабления давления Запада на Россию.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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