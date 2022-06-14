Зеленский обвинил своего главкома в нечестности и признал серьезные потери в войсках

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении во вторник, 14 июня, обвинил главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в том, что тот не докладывает об отсутствии средств индивидуальной защиты у военных, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский сказал: «Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается в обществе. Жду проверки логистики в армии, того, что поставляется и как распределяется. В зоне боевых действий всем должно хватать всего для защиты».

Также в своем сегодняшнем видеообращении украинский лидер признался в серьезных потерях в рядах ВСУ.

«На Донбассе самые жестокие бои в Северодонецке и городах рядом с ним. Потери болезненны, но надо держаться. Донбасское направление – ключевое в определении того, кто будет доминировать в ближайшие недели. Болезненные потери есть и в Харьковской области, где российская армия пробует усиливать свои позиции. Поэтому борьба за полную безопасность для Харькова еще впереди», – сказал президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»