Украинский генерал назвал Крымский мост целью № 1

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в среду, 15 июня, заявил, что Крымский мост будет целью номер один для Украины после получения обещанного Западом оружия, – сообщает «Радио Свобода»*.

Отвечая на вопрос радиостанции, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как Киев получит обещанное Западом оружие, украинский генерал сказал: «Да, это сто процентов. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Это мы как основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро получат украинские и будут бегать с украинскими. Потому что население там такое».

Ранее, в апреле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявлял, что Украина разрушит Крымский мост, как только представится такая возможность.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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