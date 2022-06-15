Посол Украины в Берлине выдвинул требования канцлеру Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне возможного визита канцлера ФРГ в Киев в среду, 15 июня, выдвинул требования Олафу Шольцу, чтобы тот обеспечил единогласное принятие решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, – сообщает немецкий телеканал RTL Television.

В интервью телеканалу Мельник сказал: «Во-первых, Киев хочет, чтобы глава правительства Германии недвусмысленно, безо всяких «но» и «если» пообещал, что Украине будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС, и обеспечил единогласное принятие Европейским советом на следующей неделе этого исторического решения на следующей неделе».

Кроме того, украинский дипломат заявил, что бундесвер обязан предоставить Киеву тяжелое вооружение из своих запасов.

«Украина ожидает, что Олаф Шольц переступит через свои колебания в вопросе тяжелых вооружений и протянет Украине масштабную руку помощи всеми доступными ресурсами из запасов бундесвера и военной промышленности».

Сообщается, что Олаф Шольц планирует посетить Украину в четверг, 16 июня, что может стать первым визитом канцлера Германии на Украину с начала российской военной операции.

Берлин, Иван Бабурин

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