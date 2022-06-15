Зеленский обсудил с Байденом тактику на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в среду, 15 июня, сообщил, что обсуждал со своим американским коллегой «тактику на поле боя», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский говорит: «Провел разговор с президентом США Байденом. Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи на миллиард долларов. Благодарен и за нее, и за лидерство в мобилизации поддержки всех партнеров. Обсудили с президентом Байденом также тактическую ситуацию на поле боя и то, как ускорить нашу победу. Готовимся к новым шагам».

Также украинский лидер рассказал о сегодняшнем решении США предоставить военную помощь в рамках выделенного миллиарда долларов. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что новая военная помощь США в размере миллиарда долларов включает боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет «Гарпун»

«По «Рамштайну-3» новости хорошие, ожидаем увеличения поддержки», – сообщил по этому поводу Зеленский.

Однако, с главой государства не согласен советник главы его Офиса Алексей Арестович. В интервью экс-адвокату Марку Фейгину* Арестович заявил буквально следующее: «Блестящий триумф Украины Западу не нужен, поэтому и нет больших объемов вооружений. Запад пытается усадить Россию за стол переговоров, поэтому не поставляет Украине оружие в необходимых ей объемах».

Президент Зеленский особо обратил внимание в своем видеообращении на то, что у него «с самого утра приоритет внешней политике. Причем сразу на двух жизненно важных направлениях: оборона и Европа».

В этой связи нельзя не обратить внимание на ультиматум, выдвинутый послом Украины в Германии Андреем Мельником канцлеру ФРГ накануне его возможного визита в Киев в четверг, 16 июня. Мельник в эфире немецкого телеканала RTL Television буквально потребовал от Олафа Шольца, чтобы тот обеспечил «единогласное принятие решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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