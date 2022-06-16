Киев попросил Испанию экстрадировать популярного украинского блогера

Офис генпрокурора Украины в четверг, 16 июня, заявил, что руководство страны обратилось к властям Испании с просьбой выдать Киеву украинского блогера Анатолия Шария, – сообщает агентство Украинские новости.

Как сообщает агентство, в офисе генпрокурора им сообщили, что запрос о выдаче Шария для привлечения к уголовной ответственности на Украине был направлен в Министерство юстиции Испании 18 мая.

«Запрос направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года, которая не определяет конкретный срок, в течение которого запрашиваемая сторона должна рассмотреть запрос», – сообщиди в офисе генпрокурора Украины.

Как стало известно ранее в четверг, украинский суд запретил «Партию Шария».

Следует напомнить, что Служба безопасности Украины (СБУ) 16 февраля 2021 года обвинила Анатолия Шария в госизмене и нарушении равноправия граждан. 4 мая по требованию Киева блогер был задержан в Испании. Позднее он был отпущен под подписку о невыезде.

Киев, Иван Бабурин

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