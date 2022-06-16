В руководстве Украины начали признавать неизбежность потери территорий

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в четверг, 16 июня, заявил, что «новая Украина», имеет шансы территориально сократиться, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram-канал Арестовича.

В своем Telegram-канале Арестович написал: «Военные действия могут закончиться через год, но даже когда это произойдет, окончательно мы победим только тогда, когда решим – какую Новую Украину мы строим и начнем ее воплощать. Новая Украина, даже чисто материалистически, имеет шансы сократиться территориально, и уж точно – потерять приличную часть граждан».

Также советник главы Офиса президента Украины в своей публикации порассуждал о проектах Украины будущего – российском, советском, националистическом и еврооптимистичном.

«Если смотреть с точки зрения четырех базовых проектов Украины (еврооптимистичного, националистического, советского и российского), то уже видно, что российский взял у нас кусок территории, советский, возможно, будет легитимизировать это взятие, националистический мечтает сделать из Украины Анти-Россию, а еврооптимистический пытается делать хорошую мину при плохой игре, старательно изображая, что пипеточная помощь Запада – это и есть высшая мудрость Европы, которую только мы и могли ожидать», – поделился мыслями Алексей Арестович.

Киев, Иван Бабурин

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