Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июня, в своем традиционном ежевечернем видеообращении сообщил о результатах визита в Киев лидеров четырех европейских стран, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский рассказал, что объяснил главам четырех европейских государств, что Газпром намеренно создает кризисную ситуацию с газом в Европе.

«Сегодня обострилась ситуации с газом Европе. Это Газпром делает специально. И это аргумент, чтобы ЕС переходил к жизни без российского газа», – заявил украинский лидер.

Также президент Украины поблагодарил гостей за оказываемую помощь в поставках вооружений и финансовой поддержке.

«Благодарен Италии за макрофинансовую и военную помощь. Румынии – за военную помощь, за помощь в транзите нашего зерна. Франция даст дополнительные САУ Caesar. Германия даст средства ПВО. Поблагодарил канцлера Шольца за приглашение на G7. «Сейчас украинская армия борется в условиях значительного перевеса противника в технике, в артсистемах. Мы делаем все, чтобы дать армии оружие».

Следует отметить, что сегодня, 16 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада имеют договоренности не предоставлять Украине определенные виды вооружений.

На пресс-конференции Макрон сказал представителям украинских СМИ: «Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО – мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять. Господин Зеленский в курсе этих договоренностей».

Киев, Иван Бабурин

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