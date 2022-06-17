Борис Джонсон приехал к Зеленскому

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, приехал в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, – сообщают украинские СМИ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о первых подробностях визита британского премьера: «Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству».

Напомним, в четверг, 16 июня Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, итальянский премьер Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Киев, Иван Бабурин

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