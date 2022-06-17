российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 июня 2022, 18:20 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Борис Джонсон приехал к Зеленскому

Фото: www.gov.uk

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, приехал в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, – сообщают украинские СМИ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о первых подробностях визита британского премьера: «Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству».

Напомним, в четверг, 16 июня Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, итальянский премьер Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика,