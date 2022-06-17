Зеленский заявил, что без Украины Европа не сможет «мощно» развиваться

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 июня, в своем традиционном ежевечернем видеообращении заявил, что Европа может развиваться «мощно» только с Украиной, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на членство в Евросоюз, Зеленский сказал: «Говорил с главой Еврокомиссии, поблагодарил за сегодняшнее решение. Поговорил с главой Евросовета, буду говорить с премьером Нидерландов. Во время вчерашнего визита четырех президентов стало ясно, насколько масштабные перспективы открываются и для Украины, и для всей Европы. Европейское развитие можно представить мощным только с Украиной».

«Мы в одном шаге от начала полноценной евроинтеграции. Имеем положительный вывод Еврокомиссии. Осталось дождаться решения Евросовета на следующей неделе. Украина сделала все, чтобы оно было положительным», – заявил украинский лидер.

Также в своем видеоролике упомянул о визите на Украину премьер-министра Великобритании.

«Сегодня в Киев во второй раз приехал Борис Джонсон. Обговорили ситуацию на передовой и пути к победе. Говорили о гарантиях безопасности для Украины. Когда мы определим их параметры, они определят будущее украинцев и всех европейцев на поколение вперед», – сообщил Зеленский и добавил: «Американская поддержка Украины усиливается. И на передовой мы имеем ее результаты».

Киев, Иван Бабурин

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