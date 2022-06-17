В минобороны Украины заявили о 50% потерь вооружений

Заместитель министра обороны Украины Владимир Карпенко в пятницу, 17 июня, заявил, что ВСУ с начала боевых действий потеряла в боях до половины бронетехники и артиллерии, – сообщает американский журнал National Defense.

В интервью журналу Карпенко сказал: «Мы потеряли примерно 50%... Примерно 1300 боевых машин пехоты потеряны, 400 танков, 700 артиллерийских систем».

Объясняя потребности Украины в поставках западного оружия замминистра обороны Украины, сообщил следующее: «Если недостача артиллерийских систем составляет 700 единиц, то ее надо восполнить, потому они уничтожены. А мы получили, например, только 100 единиц в виде иностранной помощи».

«Протяженность линии фронта, на которой идут активные боевые действия, составляет около тысячи километров и для ее удержания Украине нужны 40 бригад с сотнями единиц техники каждая», заявил Карпенко и пожаловался, что «пока западная помощь покрывает лишь 10-15% потребностей украинской армии в артиллерии, в том числе реактивной, снарядах, танках и других бронемашинах, а также средствах ПВО».

Следует отметить, что по данным минобороны России, с начала проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами уничтожены 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитных ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники.

Киев, Иван Бабурин

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