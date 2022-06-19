СМИ: Командование нацбата «Айдар» сдалось в плен под Северодонецком

Командир национального батальона «Айдар» пленен под Северодонецком в ходе боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. В то же время источник ТАСС сообщил о сдаче в плен командования «Айдара».

Собеседник агентства заявил, что при зачистке поселка Метелкино в плен сдались несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров нацбата «Айдар». «Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», – сказал он.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что народная милиция ЛНР взяла в плен «много айдаровцев, среди которых и командиры».

Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили Метелкино. По его словам, в боях за этот поселок за последнюю неделю украинские силы потеряли убитыми и ранеными «от 600 до 700 своих бойцов».

Москва, Наталья Петрова

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