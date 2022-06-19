«Калибры» прилетели по штабу управления ВСУ: уничтожено более 50 генералов и офицеров

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, в результате уничтожено более 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе представители генштаба, командования группировки войск «Каховка», а также десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. Он уточнил, в момент удара проводилось рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

Кроме того, по словам Конашенкова, «Калибрами» поражены десять 155-мм американских гаубиц М777 и до 20 западных бронемашин на территории трансформаторного завода в Николаеве. Военная техника была поставлена украинской армии за последние 10 дней, пояснил он.

Представитель Минобороны также сообщил, что авиация нанесла удар по эшелону украинской армии в Днепропетровской области. По его словам, под удар попали личный состав, вооружения и военная техника 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады, прибывшие из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. Ракеты ударили по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области – в результате уничтожено более 100 военных, 30 танков и бронемашин.

Российская авиация также поразила четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах Максимильяновки, Авдеевки, Зеленого Поля и Георгиевки (ДНР), а также пусковую установка ЗРК «Бук-М1» в районе Северска (ЛНР), рассказал Конашенков.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Селидово (ДНР) нанесены удары по военнослужащим и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В итоге уничтожено до 200 военных, в том числе иностранные наемники, а также две боевые машины РЗСО «Град», 10 БМП и бронетранспортеров, заявил представитель Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 украинских военных, 10 танков и других бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

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