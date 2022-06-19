Минобороны РФ: украинские военные бьют по своим и бегут с боевых позиций

Минобороны России сообщило о бегстве украинских военных с боевых позиций в районе Лисичанска из-за дефицита боеприпасов и падения морального духа. А отправка в зону боевых действий неподготовленных бойцов приводит к тому, что ВСУ наносят удары по своим же силам, отметили в ведомстве.

«Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции», – рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он добавил, что из-за больших потерь в рядах ВСУ украинскому командованию приходится бросать в бой неподготовленный личный состав без необходимых навыков обращения с вооружением и военной техникой. Это оборачивается бомбежками сослуживцев. Конашенков привел пример с украинской авиацией. «В 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», – сообщил он. О последствиях дружественного огня он не сообщил.

Москва, Наталья Петрова

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