На Украине объяснили, почему исключили русскую литературу из школьной программы

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко объяснил исключение произведений русской литературы из программ школ, тем, что она сложно воспринимается украинцами, – сообщают украинские СМИ.

Обосновывая решение рабочей группы при украинском минобразе об исключении русской литературы из школьной программы, Витренко сказал: «Нужно выбросить все, что хоть немного связывает нас с Российской империей. Нужно выбросить все, что касается «страданий русской души», тяжелые произведения для украинцев, они нам вообще не нужны».

Напомним, что ранее группа экспертов предложила обновленную программу по зарубежной литературе, из которой убрали все произведения русской литературы, которые там оставались, в том числе – Пушкина, Достоевского, Чехова, Лермонтова с формулировкой «слишком сложные для восприятия произведения».

Киев, Иван Бабурин

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