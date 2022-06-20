Голливудский актер-комик назвал Зеленского «своим героем»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Офисе в Киеве в понедельник, 21 июня, встретился с американским актером-комиком Беном Стиллером, – сообщают украинские СМИ.

На видео встречи, опубликованном в Телеграм-канале Зеленского, Стиллер говорит украинскому лидеру, что он «его герой».

«Это слишком для меня», – отвечает Зеленский.

Также в ходе общения с голливудской звездой президент Украины посетовал, что «мир устал ежедневно получать новости о войне в Украине, но визит Бена Стиллера привлечет внимание людей к этой теме».

В подписи Зеленского к видеоролику говорится: «Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макарово, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом».

Киев, Иван Бабурин

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