Руководство Одессы переименует улицы без согласования с общественностью

Член одесской историко-топонимической комиссии и краевед Александр Бабич после того, как мэр Одессы выступил против переименования улицы Пушкинской, заявил, что новые названия улиц в городе будут утверждать решением горсовета без обязательных общественных слушаний, – сообщает украинское издание Страна.ua.
Как сказал Бабич, вопросы переименования будут выносить на общественные слушания только в случае, если будет возникать высокий социальный запрос.
«Новыми названиями займется историко-топонимическая комиссия, а утверждать их будут депутаты горсовета Одессы», – заявил член одесской историко-топонимической комиссии.
Следует напомнить, что ранее мэр Одессы Труханов заявлял, что хочет убрать из города все улицы с российскими названиями.
«Считаю, что такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы!», – написал на своей странице в одной из соцсетей мэр Одессы.
По словам Труханова, в Одессе согласно действующему законодательству Украины, 24 улицы Одессы не имеют названий на украинском языке. Еще 19 улиц нужно переименовать, потому что они связаны с советским тоталитарным прошлым.
Глава одесской городской администрации заявил, что поддерживает появление на карте Одессы улиц Героев Мариуполя и площади Великобритании.
Одесса, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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