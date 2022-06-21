На Украине безработных будут использовать на общественных работах за минимальную плату

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 21 июня, заявил, что в стране безработных будут привлекать к общественным работам за минимальную заработную плату, чтобы «мобилизовать все возможные ресурсы», – сообщают украинские СМИ.

В ходе заседания кабмина Шмыгаль сказал: «Правительство сегодня утвердит документ, который предусматривает, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Эта работа будет оплачиваться, государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предлагаемой работы. Все должны либо воевать и защищать родину, либо работать на победу и для фронта»

Сообщается также, что на Украине с этого момента статус и выплаты по безработице утрачиваются, если гражданин пребывает за пределами страны более 30 дней во время военного положения.

Следует напомнить, что срок военного положения в стране 22 мая Верховная рада Украины продлила до 23 августа 2022 года.

Киев, Иван Бабурин

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