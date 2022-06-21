Зеленский: На всех переговорах призываю давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 21 июня, заявил, что на всех международных переговорах призывает оказывать давление на Россию, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский говорит: «Сегодня был марафон телефонных переговоров – с премьером Словакии, президентом Литвы, премьерами Венгрии, Португалии, Дании, Испании, Ирландии и Хорватии. Во всех переговорах говорю о том, что нужен 7-й пакет санкций ЕС против России. Россия должна постоянно чувствовать давление за свою антиевропейскую позицию».

Также украинский лидер сообщил о передаче Люксембургом Украине значительной части военного бюджета Великого герцогства: «В Киеве встретился с премьером Люксембурга. Эта страна отдала Украине 15% своего военного бюджета».

Что касается боевых действий, президент Украины признал, что «Российские войска серьезно давят в Донецкой, Харьковской и особенно Луганской областях. Украинские военные усилили защиту в Луганской области, где сейчас горячее всего».

Киев, Иван Бабурин

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