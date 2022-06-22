российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 июня 2022, 18:43 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские парламентарии предложили передать премиальные деньги учителей в пользу ВСУ

В Верховной Раде Украины депутаты партии Зеленского «Слуга народа» выступили с предложением отправить на нужды обороны средства, предназначенные в виде парламентских премий лучшим педагогам страны, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, в проекте постановления предлагается «в 2022 году не присуждать следующие премии: «Премия Рады педработникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования»; «Премия Рады лучшим участникам Внешнего Независимого Оценивания (выпускникам 11-х классов)»

Тем временем, по сообщению Страны.ua, «руководство «Нафтогаза» получило за 2021 год почти миллиард гривен зарплат и премий».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Наука, Политика,