Российский комик Галкин больше не представляет «угрозу нацбезопасности Украины»

Министерство культуры Украины исключило российского артиста-комика Максима Галкина из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности, сообщают СМИ.

Сообщается, что имя Галкина больше не фигурирует в списке «деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины» на сайте украинского минкульта.

Максим Галкин был включен в список лиц «угрожающих украинской нацбезопасности» 3 ноября 2021 года после того, как в министерство культуры и информационной политики Украины поступило соответствующее указания от СБУ.

Отметим, что помимо Галкина в списке лиц опасных для безопасности Украины осталось еще 209 человек, таких как: режиссеры Карен Шахназаров и Никита Михалков, музыканты Александр Розенбаум и Юлия Чичерниа, актриса Валентина Талызина, скульптор Зураб Церетели и другие.

Украина впервые список лиц «угрожающих национальной безопасности Украины» был опубликован в августе 2015 года. С тех пор он регулярно дополняется новыми именами.

Киев, Иван Бабурин

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