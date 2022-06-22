Украина сформировала на Днепре дивизион боевых речных катеров

Командующий флотом Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в среду, 22 июня, заявил, что на Украине сформирован дивизион боевых речных катеров на реке Днепр и ее притоках, – сообщает портал Армия Inform.

В интервью порталу Неижпапа сказал: «По инициативе и при поддержке командования Сухопутных войск мы совместно сформировали дивизион речных катеров на севере Днепра – главной логистической артерии Украины, которую мы не можем себе позволить потерять».

Командующий украинским флотом также рассказал, что катера хоть и не новые, но вполне соответствуют поставленным задачам.

«По сути, на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат к ВМС Украины. Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках. Укрепление севера Украины соответствующим комплектом сил на реках является важным шагом», – заявил Неижпапа.

Киев, Иван Бабурин

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