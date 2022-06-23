Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг, 23 июня, заявил, что его ведомство подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи со специальной военной операцией, – сообщают СМИ.

В заявлении Малюски, опубликованном пресс-службой украинского минюста, говорится: «Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека».

Следует отметить, что 15 марта текущего года Россия начала процесс выхода из Совета Европы, а уже 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, т.е. – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.

Киев, Иван Бабурин

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