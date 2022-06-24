В руководстве Украины назвали лозунг «Ни шагу назад!» устаревшим

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович по поводу отступления украинских войск из котла в районе Горского и Золотого Луганской области в пятницу, 24 июня, заявил, что парадигма «ни шагу назад» является пережитком советского прошлого, – сообщает ютуб-канал «Фейгин Live»*.

В эфире ютуб-канала Арестович сказал, что «советское и постсоветское командование воспитано на принципе «ни шагу назад», а ведь организованный отход войск из Золотого и Горского – это важный прецедент. Это не может не радовать, потому что это означает слом парадигмы. Ни шагу назад – нам этого не надо».

«Наша задача простая: нанести поражение противнику. Сохраним армию равно сохраним страну», – объяснил свою позицию советник главы Офиса украинского президента.

В свою очередь, украинский Телеграм-канал «Политика Страны» прокомментировал заявление Арестовича следующим образом: «То есть из слов Арестовича следует, что украинские войска теперь будут отходить с позиций, если возникает угроза окружения, чтобы не повторилась ситуация, как в Мариуполе».

Следует напомнить, что фразу «Лучше потерять Москву, чем армию и Россию», сказал фельдмаршал Кутузов на совете в Филях.

Ранее минобороны РФ сообщило, что «Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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