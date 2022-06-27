На Украине назвали условия для попадания российских артистов в «белый список»

Министерства культуры и информационной политики Украины в понедельник, 27 июня, заявило, что российские артисты, которые хотят попасть в «белый список» должны подать декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, – сообщают украинские СМИ.

В пресс-службе украинского минкульта разъяснили, что российские артисты, желающие попасть в «белый список», на который не будет распространяться введенный Радой запрет на российскую музыку и гастроли в стране, должны подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и «территориальной целостности Украины в международно признанных границах и согласиться на ее публикацию».

В декларации для артистов из России, желающих посетить Украину говорится, что они «должны обратиться с призывом к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины, дать обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины».

Кроме того, такие артисты должны не входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Также, для того, чтобы попасть в «белый список» в Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо «подать соответствующее заявление от артиста или его представителя или организатора гастролей».

«В то же время, СБУ имеет право не раскрывать оснований, ставших причиной отказа во включении лица в белый список или исключения из него», – говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Украины.

Следует отметить, что экс-российского комика Максима Галкина на Украине исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины после того, как он выступил против специальной военной операции на Украине и пожертвовал деньги украинским беженцам.

Киев, Иван Бабурин

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